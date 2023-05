Alexandra Werwath Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Bürgerschaft Grünen-Landesvorsitzende unzufrieden mit Wahl in Bremen Von dpa | 14.05.2023, 20:09 Uhr

Die Landesvorstandssprecherin der Grünen in Bremen, Alexandra Werwath, hat sich unzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Bürgerschaftswahl in Bremen gezeigt. „Damit können wir uns nicht zufrieden geben“, sagte sie am Sonntag in der Sendung „buten un binnen“. Die Grünen holten bei der Bürgerschaftswahl in Bremen nach Prognosen rund 12,5 Prozent und würden damit drittstärkste Kraft. Die Partei büßt demnach rund 5 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2019 ein.