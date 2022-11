Julia Willie Hamburg Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Parteien Grünen-Kandidatin Hamburg soll Kultusministerin werden Von dpa | 01.11.2022, 15:19 Uhr

Die Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg soll stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin in Niedersachsen werden. Das teilten SPD und Grüne am Dienstag in Hannover bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags mit. Zuvor war die Spitzenkandidatin ihrer Partei auch als Wirtschaftsministerin gehandelt worden, dieses Ressort soll nun aber an die SPD gehen. Führen soll das Wirtschaftsministerium wie schon von 2013 bis 2017 wieder Olaf Lies, der derzeit Umweltminister ist.