Niedersachsens Innenminister Pistorius wird Verteidigungsminister Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Verteidigungsminister Grünen-Fraktion: Pistorius mit Nervenstärke und Überblick Von dpa | 17.01.2023, 14:34 Uhr

Die Landtagsfraktion der Grünen in Niedersachsen hat Boris Pistorius Nervenstärke und Überblick in seiner Politikgestaltung zugeschrieben. „All das sind Eigenschaften, die ihm sicherlich auch in seinem neuen Amt zugute kommen werden“, hieß es in einem gemeinsamen Statement der Grünen-Doppelspitze Anne Kura und Detlev Schulz-Hendel vom Dienstag.