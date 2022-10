Ricarda Lang Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archiv up-down up-down Koalition Grünen-Chefin: Bereit zu Gesprächen über Rot-Grün Von dpa | 09.10.2022, 19:09 Uhr

Die Grünen stehen laut Parteichefin Ricarda Lang bereit für Gespräche über eine rot-grüne Koalition in Niedersachsen. Die Grünen hätten bei der Landtagswahl wahrscheinlich ihr bestes Ergebnis in Niedersachsen eingefahren, sagte Lang am Sonntagabend. „Es ist aus meiner Sicht ein Auftrag, dass wir auch in Niedersachsen Verantwortung übernehmen“, betonte sie. „Wir stehen bereit für Gespräche für eine rot-grüne Regierungsbeteiligung.“