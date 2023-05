Omid Nouripour Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Bürgerschaft Grünen-Chef nennt Prognosen zu Bremen-Wahl enttäuschend Von dpa | 14.05.2023, 18:59 Uhr

Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich nach ersten Prognosen zur Wahl in Bremen und Bremerhaven ernüchtert gezeigt. Er nannte das sich abzeichnende Ergebnis für seine Partei enttäuschend. „Das Ergebnis ist nicht so, wie wir es uns gewünscht haben“, räumte Nouripour am Sonntagabend in der ARD ein. Die bisher in Bremen mitregierenden Grünen landeten nach Prognosen mit Verlusten auf Platz drei. Die Enttäuschung sei groß.