Gerald Heere Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Grüne wollen Corona-Milliarden für Energiekrise freigeben Von dpa | 30.08.2022, 12:10 Uhr

Niedersachsen sollte sein milliardenschweres Corona-Sondervermögen nach Ansicht der Grünen auch zur Entlastung in der Energiekrise einsetzen. Die Landtagsfraktion will am Mittwoch einen Gesetzentwurf in den Haushaltsausschuss einbringen, mit dem der Verwendungszweck um die „Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Niedersachsen“ erweitert und die Laufzeit des Sondervermögens um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert würde. Ziel sei es, dass der Landtag die Änderung noch im September und damit vor der Landtagswahl beschließt, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.