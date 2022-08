Julia Willie Hamburg Foto: Ole Spata/dpa up-down up-down Landespolitik Grüne sehen Zusammenarbeit mit CDU kritisch Von dpa | 28.08.2022, 15:28 Uhr

Das Spitzenduo der Grünen in Niedersachsen sieht große Hürden für eine mögliche Zusammenarbeit mit der CDU nach der Landtagswahl. „Wer Gendern verbieten will, wer Atomkraftwerke verlängern möchte, wer einen Innenminister Schünemann reaktivieren möchte in Niedersachsen, mit dem kann man sicherlich keine grün regierte Landesregierung anführen“, sagte Julia Willie Hamburg beim Wahlkampfauftakt der Partei am Sonntag am Maschsee in Hannover.