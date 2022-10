Kernkraftwerk Emsland Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Energie Grüne kündigen gründliche Überprüfung von AKW Emsland an Von dpa | 20.10.2022, 09:14 Uhr

Vor dem Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland in Lingen haben die Grünen eine gründliche Sicherheitsüberprüfung angekündigt. „Das eine ist die politische Entscheidung, dass es weiterlaufen darf, das andere ist die Frage, ob es weiterlaufen kann, ohne dass ein übermäßiges Risiko damit einhergeht“, sagte die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Julia Willie Hamburg, am Donnerstag im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Prüfung dürfte zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Danach stelle sich die Frage, was dabei gefunden wurde und welche Nachrüstungen damit einhergingen, sagte Hamburg.