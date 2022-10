Landtagswahl in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Koalition Grüne in Niedersachsen wollen Landesregierung mit SPD bilden Von dpa | 09.10.2022, 19:27 Uhr

Die Wählerinnen und Wähler haben sich aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg bei der Landtagswahl in Niedersachsen für eine Regierung aus SPD und Grünen entschieden. Es gebe eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün und damit auch für eine stabile Regierung in dieser Krise, sagte die Politikerin am Sonntagabend. „Das sehen wir jetzt als Regierungsauftrag und werden schauen, dass wir auch mit grüner Beteiligung eine gute Regierung für Niedersachsen bilden können.“ Hamburg sagte weiter: „Das passt auch gut zur Ampel. Wir müssen diesen Winter gut durch diese Krise kommen. Da haben SPD und Grüne gute Konzepte und ich denke, das werden wir dann auch voranbringen.“