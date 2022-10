Landtagswahl Niedersachsen - Bündnis 90/Die Grünen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energiefrage Grüne Hamburg: Bei Atomkraft nach Fakten entscheiden Von dpa | 07.10.2022, 10:20 Uhr

Die niedersächsische Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg will beim weiteren Kurs bei der Atomkraft auf der Grundlage von Fakten und der Realität entscheiden. „Wir wissen: Bei Atomkraft ist vor allem das Risiko sicher“, sagte sie am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Aber Deutschland sei von fossilen Energien noch immer abhängig, vor allem Süddeutschland habe wenig erneuerbare Energie ausgebaut. „Und deswegen brauchen wir für die Netzstabilität vielleicht - das ist ja noch nicht entschieden - in einer Notsituation diese beiden Atomkraftwerke.“ In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.