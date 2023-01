Anne Kura Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbil up-down up-down Energieversorgung Grüne gegen Erdgasförderung in der Heide Von dpa | 15.01.2023, 16:13 Uhr

Die Grünen in Niedersachsen haben eine Erdgasförderung in der Lüneburger Heide abgelehnt. „Wir sprechen uns aus Klima- und Umweltschutzgründen gegen neue Gasbohrungen aus. Unser Ziel ist, so schnell wie möglich aus der Förderung fossiler Energien auszusteigen“, sagte die Landesvorsitzende der niedersächsischen Grünen, Anne Kura, der Tageszeitung „Die Welt“. „Eine Förderung möglicher Gasfunde aus den in Rede stehenden Bohrungen im Heidekreis könnte nicht vor Ende 2024 stattfinden und wäre damit ohnehin kein Beitrag zur Lösung der akuten Krisensituation.“ Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies signalisierte dagegen Zustimmung.