Landesparteitag Bündnis 90/Die Grünen Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Grüne fordern staatliche Jobgarantie Von dpa | 20.03.2023, 06:37 Uhr

Niedersachsens Grüne haben sich angesichts tiefgreifender Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt für eine staatliche Jobgarantie ausgesprochen. „Durch eine staatliche Jobgarantie wollen wir Arbeitsplatzverluste, die trotz guter Struktur- undWeiterbildungspolitik entstehen, abfangen“, heißt es in einem Antrag, der beim Grünen-Parteitag am Sonntag in Celle eine Mehrheit erhielt. Niedersachsen solle dabei mit Modellprojekten vorangehen.