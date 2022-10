Nach der Landtagswahl in Niedersachsen - Grüne Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Landesregierung Grüne fordern Gespräche mit SPD „auf Augenhöhe“ Von dpa | 11.10.2022, 17:47 Uhr

Die niedersächsischen Grünen haben vor den ersten Sondierungsgesprächen mit der SPD zur Bildung einer neuen Landesregierung auf ihre Wahlerfolge verwiesen. Mit 14,5 Prozent und den ersten drei Direktmandaten schnitten sie so gut ab wie nie zuvor im Land. „Mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein werden wir in diese Verhandlungen gehen. Uns ist wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu regieren“, sagte die Spitzenkandidatin und Fraktionschefin der Grünen, Julia Willie Hamburg, am Dienstag in Hannover.