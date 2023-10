Landtag Grüne: Bund muss Städten bei Flüchtlingsunterbringung helfen Von dpa | 10.10.2023, 16:19 Uhr | Update vor 1 Std. Grüne Landtagsfraktion Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in den Kommunen fordern die Grünen im niedersächsischen Landtag mehr Unterstützung vom Bund. „Was wir brauchen, sind wirksame Maßnahmen“, sagte Grünen-Fraktionschef Detlev Schulz-Hendel am Dienstag in Hannover. Die Migrationspolitik sei keine Aufgabe, die eine Ebene alleine lösen könne. Der Bund müsse nachdrücklich daran erinnert werden, dass für die Aufgabenbewältigung auch eine faire finanzielle Kostenerstattung erfolgen müsse, sagte er.