Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Feuerwehreinsatz Großfeuer im Harz: Menschen mussten am Brocken ausharren Von dpa | 26.04.2022, 19:47 Uhr

Rauchschwaden am Osthang des Harzes. Ein Brand im Nationalpark löst am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Löscharbeiten sind problematisch, erst nach Stunden ist das Feuer unter Kontrolle. Zahlreiche Menschen mussten am Gipfel ausharren.