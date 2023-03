Am Mittwoch wurden in Schwanewede die Polizei, das SEK und Rettungskräfte zu einem Familienstreit gerufen. Symbolfoto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Ärger im Landkreis Osterholz Großeinsatz mit SEK wegen Familienstreit: Mann greift Rettungssanitäter an Von dpa | 23.03.2023, 09:43 Uhr

Ein Streit im niedersächsischen Schwanewede ist am Mittwoch so weit eskaliert, dass die Polizei zum Großeinsatz ausrücken musste. Ein Mann griff dabei einen Sanitäter an und musste vom Spezialeinsatzkommando gefasst werden.