Großbrand in Palettenfabrik im Kreis Vechta Von dpa | 18.05.2022, 23:48 Uhr

Ein Feuer in einer Palettenfabrik in Bakum (Landkreis Vechta) hat am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Zum Brandort seien am Nachmittag 15 Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften ausgerückt, sagte der Sprecher der Kreisfeuerwehr Vechta, Jens Lindemann.