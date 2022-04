Großbrand in einer Lagerhalle eines Reifenhändlers in Oldenburg. FOTO: Andre van Elten Reifenlager komplett in Flammen Großbrand in Oldenburg: Flammen schlagen meterhoch aus Lagerhalle und | 01.04.2022, 09:39 Uhr | Update vor 1 Std. Von dpa Eyke Swarovsky | 01.04.2022, 09:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Rauchwolken über der Stadt Oldenburg: Ein Großbrand in einem Reifenlager in einem Gewerbegebiet hält sämtliche Feuerwehren der Stadt in Atem.