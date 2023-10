Löscheinsatz Großbrand in Grippel vernichtet Stall und Wohngebäude Von dpa | 10.10.2023, 08:19 Uhr | Update vor 20 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein schwerer Brand in Grippel im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die 170 Einsatzkräfte hätten nicht verhindern können, dass ein in einem Stall ausgebrochenes Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergriff und dieses vollständig zerstörte, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen.