Feuerwehreinsatz Großbrand in Bremer Recyclingbetrieb Von dpa | 05.10.2022, 18:56 Uhr

Rund 100 Feuerwehrleute haben am Mittwoch einen Brand in einem Recyclingbetrieb in Bremen-Industriehäfen bekämpft. Das Feuer beschädigte eine Recyclinganlage und Teile der Hallen-Dachkonstruktion schwer, wie die Polizei mitteilte. Gegen 7.25 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Betriebsstätte Alarm aus, es brannte eine Sortieranlage in einer großen Industrieanlage. Am frühen Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle.