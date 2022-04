Großbrand in Oldenburg FOTO: Andre van Elten Oldenburg Großbrand: Flammen schlagen meterhoch aus Lagerhalle Von dpa | 01.04.2022, 09:39 Uhr | Update vor 50 Min.

Rauchwolken über der Stadt Oldenburg: Ein Großbrand in einem Reifenlager in einem Gewerbegebiet hält sämtliche Feuerwehren der Stadt in Atem. Das gesamte Stadtgebiet liege unter der Rauchwolke, die Flammen schlügen meterhoch aus der Halle und ein massiver Rauchpilz stehe über der Autowerkstatt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Es habe Dutzende Notrufmeldungen gegeben, auch die freiwilligen Feuerwehren seien im Einsatz. Die Lagerhalle brenne in voller Ausdehnung, verletzt worden sei aber bislang niemand. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.