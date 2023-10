Mit dem traditionellen Aufzug der drei bunt kostümierten Herolde ist am Mittwoch der 515. Gallimarkt in Leer eröffnet worden. Zu dem größten Volksfest Ostfrieslands erwartet die Stadt bis zum Sonntag wieder rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher.



Den Beginn des Festes verkündeten die Herolde vor hunderten Besucherinnen und Besuchern vor dem Rathaus mit ihrem Spruch „Radeau, Radeau, raditjes doe“ - so wie erstmals 1907. Der Gallimarkt, einst ein Viehmarkt, geht bis auf das Jahr 1508 zurück, als Graf Edzard I. dem damaligen Flecken Leer das Marktrecht verlieh.



„Klopperei“ zieht viele Besucher an

Der Aufzug der Herolde mit Ausrufer, Trommler und Hellebardenträger ist der alljährliche Beginn des Volksfestes. Zuvor war bereits der Viehmarkt eröffnet worden, der mit dem Volksfest eng verbunden ist. Das Aushandeln der Kaufpreise etwa für Rinder und Pferde per Handschlag, auch „Klopperei“ genannt, zieht viele Besucher an.



Die Vorfreude auf den Markt sei in den vergangenen Wochen schon überall zu spüren gewesen, sagte Leers Bürgermeister Claus-Peter Horst (parteilos) in seiner Eröffnungsrede. Dennoch seien es schwere und unsichere Zeiten. Horst erinnerte an die Konflikte in der Ukraine und in Israel. „Wir wären alle froh, wenn es eine Lösung geben würde, die endlich Frieden bringen würde“, sagte er.



Für die Stadt Leer ist der diesjährige Gallimarkt ein Besonderer, da er mit dem Jubiläum der Stadtrechte zusammenfällt. „Vor genau 200 Jahren im Sommer 1823 sind wir in Leer zu einer Stadt geworden. Ich finde, zu einer ganz tollen Stadt“, sagte der Bürgermeister. Das Volksfest setzte den Jubiläumsfeierlichkeiten nun die Krone auf.



In der Innenstadt sind 19 Großfahrgeschäfte, rund 250 Marktstände und viele Karussells aufgebaut. Für Freitag ist das traditionelle Feuerwerk über dem Leeraner Hafen geplant. Am Samstag erleuchten Schiffe und Ruderboote den Hafen bei einer Lampionfahrt.