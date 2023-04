Konfirmanden seilen sich von Braunschweiger Kirche ab Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Braunschweig Grenzerfahrung: Konfirmanden seilen sich von Kirche ab Von dpa | 13.04.2023, 18:43 Uhr

Konfirmandenunterricht mal anders - eine Gruppe Jugendlicher hat sich am Donnerstag von einem 15 Meter hohen Kirchturm in Braunschweig abgeseilt. „Sie stehen kurz vor der Konfirmation und sollten eine besondere gemeinsame Herausforderung meistern“, sagte Diakon Gottfried Labuhn. Er sei klettererfahren und deshalb gebeten worden, bei diesem für die Kirche eher ungewöhnlichen Event der Gemeinde in Braunschweig zu helfen. Auch seine 15-jährige Tochter Finja gehöre zu den Mutigen bei der Abseilaktion, sagte der Diakon. Es gehe vor allem darum, eigene Grenzen auszuloten und Angst zu überwinden.