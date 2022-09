Greenpeace protestiert vor FDP-Zentrale für Klimaticket Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Umweltaktivismus Greenpeace protestiert vor FDP-Zentrale für Klimaticket Von dpa | 18.09.2022, 13:58 Uhr

Einen Tag vor der Sondersitzung der Verkehrsminister haben Umwelt-Aktivisten vor der FDP-Zentrale in Berlin-Mitte für ein Klimaticket demonstriert. Sie forderten am Sonntag erneut die Streichung des steuerlichen Dienstwagenprivilegs. Unter dem Motto „Herr Lindner: 1 Dienstwagen oder 50 Klimatickets?“ stellten sie vor der Bundeszentrale einen Luxuswagen auf der einen Fahrbahn ab, auf der Gegenspur stellten sich 50 Menschen auf. Insgesamt hätten sich etwa 100 Menschen an der Aktion beteiligt, teilte Greenpeace mit.