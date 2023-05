Landtag Niedersachsen - Protestaktion Greenpeace Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Erdgasförderung Greenpeace-Aktion am Landtag: Banner gegen Gasbohrungen Von dpa | 03.05.2023, 07:31 Uhr

Gegen die geplante Erdgasförderung vor Borkum hat es eine Protestaktion von Greenpeace-Aktivisten am Niedersächsischen Landtag in Hannover gegeben. Nach Angaben eines dpa-Reporters gelangten am Mittwochmorgen mehrere Menschen mit Hubsteigern auf das Landtagsdach und ließen Banner an der Fassade des Gebäudes herab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte die Aktion jedoch nicht verhindern.