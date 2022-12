Trübes Wetter Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Grauer Dezemberstart in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 01.12.2022, 07:32 Uhr

Ein grauer erster Dezembertag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Es wird überwiegend bewölkt und teilweise kommt es zu Schnee- und Nieselregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen im Wendland auf zwei Grad, an der Ems bis auf sechs Grad an. In der Nacht auf Freitag kann es teilweise zu Schneeregen oder Schneefall kommen. Die Temperaturen in der Nacht sinken teilweise auf null Grad. Für den Glühwein am Weihnachtsmarkt also warme Winterschuhe anziehen.