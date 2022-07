ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Region Hannover Granate aus dem Krieg erfolgreich gesprengt Von dpa | 01.07.2022, 08:34 Uhr

Eine in Hannover gefundene Artilleriegranate amerikanischer Herkunft aus dem Zweiten Weltkrieg ist gesprengt worden. Dafür mussten die Menschen am Donnerstagabend in einem Radius von 500 Metern um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen, etwa 410 Menschen waren betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehr als 230 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren im Stadtteil Brink Hafen im Einsatz. Die Granate wurde vor der Sprengung mit Sand und einem Wassersack abgedeckt, um Schäden in der Umgebung zu verhindern.