ARCHIV - Ein Frau nimmt eine Zigarette aus einer Schachtel. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild FOTO: Sven Hoppe up-down up-down Kriminalität Göttingen: Zoll nimmt drei mutmaßliche Zigarettenhehler fest Von dpa | 21.07.2022, 13:02 Uhr

Der Zoll hat in Göttingen drei mutmaßliche Zigarettenhehler vorläufig festgenommen und zwölf Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Mehr als 70 Beamte durchsuchten am Mittwoch eine Lagerhalle in der südniedersächsischen Stadt, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen und der Zoll am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Den drei Männern zwischen 26 und 40 Jahren werde gewerbsmäßige Steuerhehlerei vorgeworfen. Sie wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.