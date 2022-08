Viele Besucher, vorwiegend in schwarz gekleidet, sind beim Gothic-Festival M'era Luna unterwegs. Foto: -/TNN/dpa/Archivbild FOTO: - up-down up-down Musik Gothic-Festival M'era Luna in Hildesheim Von dpa | 07.08.2022, 12:02 Uhr

Das Gothic-Festival M'era Luna hat am Wochenende Tausende Gäste angezogen. Aus dem In- und Ausland kamen bei bestem Wetter kreativ gekleidete Besucherinnen und Besucher nach Hildesheim. Angesagt waren Fantasiekostüme und Ballkleider, viel schwarzes Leder, schrilles Make-up und extravaganter Kopfschmuck. Coronabedingt war die Veranstaltung im August 2021 erneut abgesagt worden - vor der Pandemie waren jährlich rund 25.000 Gäste zum M'era Luna gekommen. Nach dem Auftakt am Samstag sollte das Festival mit Gothic-, Metal- und Wave-Bands am Sonntagnachmittag weitergehen.