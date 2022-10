Isaac Julien Foto: Swen Pförtner/dpa/Produktion up-down up-down Auszeichnung Goslarer Kaiserring an Filmemacher Isaac Julien verliehen Von dpa | 08.10.2022, 13:27 Uhr

Der Filmemacher Isaac Julien hat am Samstag in Goslar den Kaiserring erhalten. Der britische Künstler reiste für die Verleihung aus London an, wie die Stadt Goslar mitteilte. Die Jury hob das breite Themenspektrum der Arbeiten des 62-Jährigen hervor. Der Preis wurde im historischen Kaiserpfalzgebäude übergeben, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.