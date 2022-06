ARCHIV - Blick auf das restaurierte Rathaus der Stadt Goslar. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Altstadt Goslar: Mehr als 35 Millionen Euro in Sanierung investiert Von dpa | 05.06.2022, 08:59 Uhr

Zum Welterbetag und einem runden Stadtjubiläum in diesem Jahr gibt es Diskussionen über den Zustand des Welterbes in Goslar. Die Stadt präsentiert nun Zahlen zu Investitionen in der jüngeren Vergangenheit.