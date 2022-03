Segelschulschiff «Gorch Fock» auf Teneriffa FOTO: Arturo Jimenez Marine „Gorch Fock“ steuert nach Ausbildungstörn wieder Kiel an Von dpa | 21.03.2022, 15:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird am Freitag (10.00 Uhr) in Kiel zurückerwartet. Damit endet im Heimathafen nach etwas mehr als vier Monaten der erste Auslandstörn - nach jahrelangem Werftaufenthalt, wie die Marine am Montag mitteilte. Schiff und Besatzung legten in den vergangenen Monaten rund 8000 Seemeilen (entspricht 14.816 Kilometern) zurück.