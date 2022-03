Volkswagen FOTO: Julian Stratenschulte Automobilindustrie Golf-Produktion im VW-Werk Wolfsburg läuft teils wieder an Von dpa | 15.03.2022, 20:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Volkswagen fährt von kommender Woche an im Stammwerk Wolfsburg Teile der Fertigung wieder hoch. So werde vom 22. März an die Golf-Produktion teilweise wieder anlaufen. In anderen Bereichen gebe es dagegen im März weiter Kurzarbeit, teilte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage mit.