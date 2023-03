Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Sperrzone Göttinger Weststadt wird wegen Bombenentschärfung evakuiert Von dpa | 25.03.2023, 02:03 Uhr

Wegen Bombenentschärfungen werden am Samstag Teile der Göttinger Weststadt evakuiert. Von 6.00 Uhr an dürfen sich in der Sperrzone nur noch Einsatzkräfte aufhalten. Zwei Blindgänger sowie eine nur teilweise detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollen unschädlich gemacht werden.