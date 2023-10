Prozess Göttinger Rechtsanwalt wegen Veruntreuung verhaftet Von dpa | 16.10.2023, 13:08 Uhr | Update vor 9 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen Untreue ist ein Rechtsanwalt aus Göttingen in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll 700 000 Euro aus Spenden zusammen mit seiner Frau ausgegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag mitteilte. Nach einem längeren Aufenthalt in Mexiko wurde der 65-Jährige vor Kurzem dort abgeschoben und am Freitag am Flughafen Frankfurt verhaftet.