Unwetter – Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild Noteinsätze Göttingen von schweren Gewittern betroffen: Überschwemmungen Von dpa | 22.06.2023, 18:31 Uhr

Schwere Gewitter mit Hagel haben in Göttingen am Donnerstag Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das sagte ein Sprecher der Leitstelle am Abend. Es seien beispielsweise Keller vollgelaufen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand des Sprechers hat es bislang keine schweren Verkehrsunfälle gegeben. Es sei auch gegenwärtig nicht bekannt, dass ein Baum auf ein Auto oder ein Haus gekracht sei.