Landkreis Lüneburg Glückspilz knackt Jackpot: Millionen im Spiel 77 gewonnen Von dpa | 11.09.2023, 13:45 Uhr | Update vor 16 Min. Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Lüneburg hat fast 4,5 Millionen Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. So knackte der Gewinner bundesweit als einziger den Jackpot und bekommt nun 4.477.777 Euro - die höchste Gewinnsumme bei Spiel 77 in diesem Jahr in Niedersachsen. Der Gewinner nahm an der Zusatzlotterie in Verbindung mit der Glücksspirale für eine Ausspielung teil.