Vierblättriger Glücksklee ist ein beliebtes Geschenk zur Silvesterparty oder zur Kaffeetafel am Neujahrstag. Aber nur wenige Gartenbaubetriebe in Deutschland bauen die grünen Glücksbringer passgenau für die Vermarktung speziell zum Jahreswechsel an. Diese Betriebe haben nun kurz vor dem Jahresende besonders viel zu tun. „Wir sind mittendrin in der heißen Phase“, sagte etwa Matthias Christoph, dessen Betrieb im ostfriesischen Weener in diesen Tagen tausende Kleepflanzen dekoriert, verpackt und versendet.