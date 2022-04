Krankenwagen FOTO: Hendrik Schmidt Osnabrück Glätteunfälle: Ein Toter, mehrere Verletzte Von dpa | 10.04.2022, 10:24 Uhr | Update vor 9 Min.

Auf glatten Straßen ist es am Sonntagmorgen zu mehreren Unfällen in Stadt und Landkreis Osnabrück gekommen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. „Es kommt heute in den Morgenstunden vermehrt zu Unfällen, die auf Straßenglätte zurückzuführen sind“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.