Verkehr Glatteis am Morgen in Niedersachsen: Mehrere Unfälle Von dpa | 06.03.2023, 15:30 Uhr

Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichter Niederschlag haben am Montag für glatte Straßen in Niedersachsen gesorgt. Unter anderem im Raum Stade kam es zu Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. In einigen Regionen gab es auch Schneeregen und Schnee, etwa im Harz oder in Hannover. In den kommenden Tagen soll das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst ähnlich bleiben.