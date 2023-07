Nordseeinsel Spiekeroog Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Förderungsende Glasfaseranschluss für Spiekeroog auf der Kippe Von dpa | 20.07.2023, 13:39 Uhr | Update vor 42 Min.

Wegen des geplanten Endes der Landesförderung für schnelles Internet steht der für die ostfriesische Insel Spiekeroog geplante Glasfaseranschluss auf der Kippe. Das Digitalministerium hatte am Mittwoch angekündigt, den landeseigenen Anteil der Breitbandförderung im kommenden Jahr einzustellen. Es sei nun offen, inwieweit dieser bislang auch für die Spiekerooger Glasfaseranbindung eingeplante Förderanteil überhaupt kompensierbar sei, teilte die Kreisverwaltung in Wittmund am Donnerstag auf Anfrage mit. „Wir haben da starke Zweifel“, teilte ein Kreissprecher der „Ostfriesen-Zeitung“ mit, die zuvor berichtete.