Glätteunfälle und Schneeeinsätze in Niedersachsen Von dpa | 11.03.2023, 10:36 Uhr

Der Schneefall und die niedrigen Temperaturen haben in Teilen von Niedersachsen zu Glätteunfällen geführt. Im Gebiet von Hannover teilte die Polizei am Samstagmorgen 130 Glätteunfälle in den letzten 24 Stunden mit. Schwerverletzte habe es nicht gegeben. Zudem hätten sich 94 Gefahrenstellen ergeben, zum Beispiel durch umgekippte Bäume oder liegengebliebene Autos.