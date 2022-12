Schnee Foto: Harald Tittel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Glättegefahr und leichter Schneefall in Niedersachsen Von dpa | 06.12.2022, 07:11 Uhr

Am Dienstagvormittag soll es laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sprühregen oder leichten Schneefall in Niedersachsen geben. Mit Schnee und Glätte muss bis Mittwochfrüh vor allem im Süden des Landes sowie im Harz gerechnet werden. In der kommenden Nacht wird im Bergland Neuschnee bis zu drei Zentimetern erwartet. Die Temperaturen liegen hier zwischen zwei Grad am Tag und zwei Grad unter Minus in der Nacht.