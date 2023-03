Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down US-Gewerkschaft Gewerkschafter: Rechte „ohne Einschüchterung“ in VW-Werk Von dpa | 07.03.2023, 12:06 Uhr

Gewerkschafter haben die Entscheidung für ein neues Werk der VW-Submarke Scout in den USA gelobt - und gleichzeitig an Zusagen für eine angemessene Vertretung der Arbeitnehmer erinnert. Zur Organisation der Belegschaftsinteressen hatte es in der Vergangenheit vor allem in südlichen US-Bundesstaaten mit Ansiedlungen der Autoindustrie heftige Streitigkeiten gegeben.