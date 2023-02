Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Gewerkschaften planen weitere Streiks im öffentlichen Dienst Von dpa | 24.02.2023, 15:19 Uhr

Nach der erfolglosen zweiten Gesprächsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes wollen die Gewerkschaften in der kommenden Woche in Niedersachsen mit neuen Warnstreiks nachlegen. Der Beamtenbund dbb und seine Landesorganisation riefen für Dienstag (28. Februar) die angestellten Bundes- und Kommunalbeschäftigten zu einem ganztägigen Ausstand auf. Dabei solle es eine große Kundgebung vor dem Hauptbahnhof in Hannover geben, kündigten sie am Freitag an.