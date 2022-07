ARCHIV - Hafenarbeiter ziehen unter dem Motto "Das Inflationsmonster stoppen" durch die Hafencity. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Lohnkonflikt Gewerkschaft und Arbeitgeber ringen um Hafenarbeiter-Löhne Von dpa | 13.07.2022, 17:42 Uhr | Update vor 15 Min.

Im festgefahrenen Konflikt um die Entlohnung der Arbeiter an Deutschlands Seehäfen ringen die Gewerkschaft und die Arbeitgeber seit Stunden um eine Lösung. Die am Mittag begonnenen Online-Gespräche dauerten am Nachmittag noch an, wie beide Seiten der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Ob die mittlerweile siebte Verhandlungsrunde auf eine Einigung oder eine erneute Eskalation zusteuert, war allerdings weder bei der Gewerkschaft Verdi, noch beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zu erfahren.