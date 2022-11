IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarife Gewerkschaft ruft Metaller erneut zu Warnstreik auf Von dpa | 16.11.2022, 01:48 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall für Mittwoch im Norden erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Betriebe in allen fünf norddeutschen Bundesländern. Die Gewerkschaft plane an ihrem „Küstenaktionstag“ in 13 Städten Demonstrationszüge und Kundgebungen. Die größten Aktionen mit jeweils drei Demonstrationszügen seien in Bremen und Hamburg geplant. In Bremen werde um 11.00 Uhr als Redner das geschäftsführende Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans-Jürgen Urban, erwartet, in Hamburg trete ebenfalls um 11.00 Uhr der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, vor die Metaller.