Ampelkoalition Gewerkschaft IG BCE lobt Entlastungspaket Von dpa | 04.09.2022, 16:08 Uhr

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition als ausgewogen gelobt. Wichtig sei, dass neben Geringverdienern, Rentnern und Studenten auch die breite Masse der Beschäftigten entlastet werde, die ebenfalls von Inflation betroffen sei, sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Sonntag in Hannover. „Das ist entscheidend, um die Binnennachfrage in der aktuellen Krise zu stabilisieren.“ Die Tarifpolitik könne „nun das Ihre dazu tun, diese Maßnahmen zu ergänzen“, erklärte er.