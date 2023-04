Beginn der Spargelernte Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Saisonbeschäftigte Gewerkschaft: besseren Gesundheitsschutz für Erntehelfer Von dpa | 13.04.2023, 11:58 Uhr

Vor dem Start der Spargel- und Erdbeersaison drängt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in Niedersachsen und Bremen auf einen besseren Krankenversicherungsschutz für ausländische Erntehelfer. „Noch immer stehen Saisonbeschäftigte, die drei Monate oder weniger in der Region arbeiten, schlechter da als ihre deutschen Kollegen“, sagte die Vorsitzende des IG Bau-Bezirks Niedersachsen-Mitte, Stephanie Wlodarski, am Donnerstag in einer Mitteilung. Auch wer nur für einen Kurzzeit-Job aus dem Ausland komme, brauche ab dem ersten Tag einen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang.