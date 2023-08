Die Polizei hat am Tatort in Garrel Hinweise auf eine Gewalttat finden können - doch von Täter und Opfer fehlte zunächst jede Spur. Symbolfoto: dpa/Daniel Vogl up-down up-down Blutspuren in Unterkunft entdeckt Gewalttat bei Cloppenburg aufgeklärt: Polizei nimmt Verdächtigen fest und | 31.07.2023, 14:53 Uhr | Update vor 20 Min. Von Patrick Kern dpa | 31.07.2023, 14:53 Uhr | Update vor 20 Min.

In einer Wohnunterkunft bei Cloppenburg ist es am Wochenende zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Fall sorgte für Aufsehen, weil von Opfer und Täter zunächst jede Spur fehlten. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt. Was genau geschah.